İscehisar'da 'Aile Yılı' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

İscehisar'da 'Aile Yılı' etkinlikleri sürüyor

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afyonkarahisar Valiliği tarafından ilan edilen '2021 Aile Yılı Projesi' kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afyonkarahisar Valiliği tarafından ilan edilen '2021 Aile Yılı Projesi' kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

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Projesi'nin "Ailede Şükür ve Kanaat" başlığı kapsamında İscehisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda ilçede yaşayan özel eğitimli bireylere ziyaretler gerçekleştirildi.


Ziyaretlerde aileler bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Proje kapsamında, aile değerlerinin yeniden canlandırılması, ailenin öneminin anlaşılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan proje kapsamında ilçemizde ikamet eden özel eğitimli bireyleri ziyaret ederek günün anısına hediye takdim ettik. Rabbim hepsine sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler nasip etsin inşallah" dedi.


Ziyaretlerde Başkan Şahin'e, eşi Sultan Şahin ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Zeybek'de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Ahmet Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İscehisar'da 'Aile Yılı' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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