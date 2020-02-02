İscehisar'da atletizm kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor İscehisar'da atletizm kursu açıldı - Son Dakika Spor

İscehisar'da atletizm kursu açıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, atletizm kursu açıldı.

İscehisar'da atletizm kursu açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, atletizm kursu açıldı.

Şehir stadyumunda açılan kursun eğitmeni Süleyman Büyükbezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere atletizm sporunun inceliklerini ve faydalarını anlattıklarını söyledi.

Atletizmin severek yapılması gerektiğini dile getiren Büyükbezgin, "Bu branş, insanların belli yaş gruplarında başladıkları takdirde beklentilerini boşa çıkarmayacak bir spordur." dedi.

Kursiyer Fatih Olak da atletizm ve koşma isteğinin zamanla yarışmalara kadar uzandığını ve çeşitli yarışlarda derece aldığını ifade etti.

Atletizm, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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