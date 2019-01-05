İscehisar'da "Cami-Gençlik Buluşması"

Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde "Cami-Gençlik Buluşması" programı yapıldı.
Zeybek Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.
İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri
Demir, programda yaptığı konuşmada, "Gençlerimize milli ve manevi değerlerimizin aktarıldığı yerlerden biri de camilerimizdir. Amacımız gençlerimizin cami ile cemaatle ve ibadetle buluşmasıdır. Böylelikle dinini bilen, vatan ve millet sevgisi taşıyan gençlerimiz yetişmektedir. Etkinliklerin yapılmasında emeği geçen İlçe Müftülüğüne, din görevlilerimize ve projemize katılan gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya da gençlik konulu bir sunum yaptı.
İscehisar İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir
, Belediye Başkanı Mustafa Çibik
, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.