İscehisar'da güvenlik ve asayiş toplantısı
36 dakika önce
İscehisar'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:25 Kaynak: AA
İscehisar'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamlık
binasındaki toplantıda konuşan İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "İscehisar'ımızın huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ile 7 gün 24 saat güvenlik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Jandarma
Komutanı, İscehisar'ın 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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