İscehisar'da kablo hırsızlığı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğlat ile Çatağıl köylerinde Türk Telekom'a ait telefon kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Olukpınar köyü girişinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 230 metre uzunluğunda bakır telefon kablosu ile demir kesme makası ele geçirdi.

Araçtaki, S.Ş. ile M.K. hakkında adli işlem yapıldı.