İscehisar'da "Kadın Kültür Evi" projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde projelendirilen "Kadın Kültür Evi"nin yapımına başlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda inşaatına başlanan projenin temel atma töreninde konuşan İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Kadın Kültür Evi'nin 65 günde tamamlanarak, ilçedeki kadınların hizmetine sunulacağını söyledi.

Projenin Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri ile bütün ilçelerde hayata geçirileceğini dile getiren Kapar, şunları kaydetti:

"Temelini attığımız bu merkezimizde atölye, seminer odası ve diğer bölümler bulunacak. Burada kamu kurumlarından gelen yetkililer, ilçemizdeki kadınlarımıza çeşitli konularda bilgilendirmeler yapacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun."

Temel atma törenine Kapar'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.