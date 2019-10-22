Son Dakika Haberleri: İscehisar'da kanatlı hayvan mezatı açıldı
Son Dakika Güncel İscehisar'da kanatlı hayvan mezatı açıldı

İscehisar'da kanatlı hayvan mezatı açıldı

1 saat önce

İscehisar'da Kümes ve Kafes Hayvanları Yetiştiricileri tarafından ilçede ilk kez mezat açıldı.

İscehisar'da kanatlı hayvan mezatı açıldı, System.String[]

İscehisar'da Kümes ve Kafes Hayvanları Yetiştiricileri tarafından ilçede ilk kez mezat açıldı.

İscehisar Deresi yanında ilk kez kurulan mezata, ilçe halkı ve köylerinden yaklaşık 200 kişi katıldı.

Mezatta, farklı cins ve ırklardan tavuk, horoz, hindi, ördek, güvercin ve kanatlı hayvan görücüye çıktı. Satılan hayvanlar 25 ile 150 lirasından mezatta alıcı buldu.

Mezat Koordinatörü Basri Özkarabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan bu yana hayvanlara ilgim vardı. Beslemek,büyütmek hoşuma gidiyordu.Sonrasında diğer yerlerdeki mezatlara gittim.İscehisar'da da arkadaşlarla böyle bir mezatı oluşturmak için çalışma yaptık. Çok şükür bunu da bugün başardık. İnşallah, bu mezatı devamlı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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