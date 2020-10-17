İscehisar'da Kovid-19 ve asayiş denetimleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Emniyet görevlileri ve Afyonkarahisar destekli Yunus ekiplerince "Sağlık için hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde 5 farklı noktada ve vatandaşların bulunduğu alanda gerçekleştirilen denetimlere 40 polis katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, PTT önü,Yeşil Camii civarı, ilçe pazar yeri ve kahvehane bölgesindeki denetimlerde vatandaşlara pandemi süresince maske, sosyal mesafe ve temizlik bilgilendirmesi yapıldı, araç ve şahıs araması gerçekleştirildi.