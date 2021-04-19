İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı - Son Dakika

İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı

19.04.2021 12:50
İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.

İscehisar Belediyesi ekiplerince, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Vatandaşlarımızın bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyaretlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda gönül rahatlığıyla gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaları yaptık. Mezarlıklarımızdaki temizlik çalışmalarımız yılın 12 ayı rutin şekilde devam ediyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı
İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı
İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı
İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı
İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı

Ramazan Bayramı, Karahisar, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı - Son Dakika


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