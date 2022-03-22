İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Nevruz Bayramı kutlamaları protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Alper Can Demir, programda, doğanın uzun bir sessizliğinin ardından canlandığı, yeşilin her tonunun sayısız renkteki çiçekle buluştuğu baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramının insanlık için bereketli olmasını diledi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "Baharın müjdecisi, ateş yakıp, dağları deldiğimiz gün olup birlik, beraberlik, barış, kardeşlik demektir. Türk milletinin Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, öğrenciler arası yarışlarının düzenlenmesiyle devam etti.

İlçe İl Genel Meclisi Murat Dikmen ve Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in örste demir dövmesi, nevruz ateşinin yakılarak üzerinden atlanılmasıyla program sona erdi.