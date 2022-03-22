İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı

22.03.2022 12:50
İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Nevruz Bayramı kutlamaları protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Nevruz Bayramı kutlamaları protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Alper Can Demir, programda, doğanın uzun bir sessizliğinin ardından canlandığı, yeşilin her tonunun sayısız renkteki çiçekle buluştuğu baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramının insanlık için bereketli olmasını diledi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "Baharın müjdecisi, ateş yakıp, dağları deldiğimiz gün olup birlik, beraberlik, barış, kardeşlik demektir. Türk milletinin Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, öğrenciler arası yarışlarının düzenlenmesiyle devam etti.

İlçe İl Genel Meclisi Murat Dikmen ve Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in örste demir dövmesi, nevruz ateşinin yakılarak üzerinden atlanılmasıyla program sona erdi.

YORUMLAR
500
Didim'de Nevruz Bayramı kutlandı Didim'de Nevruz Bayramı kutlandı Germencik'te Nevruz Bayramı kutlandı Germencik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı, Anadolu Lisesi, Mehmet Çakmak, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:59:50. #1.11#
SON DAKİKA: İscehisar'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement