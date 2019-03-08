İscehisar'da Öğrencilere Pilotluk Mesleği Tanıtıldı

İscehisar'da öğrencilere pilotluk mesleği tanıtıldı.

İscehisar'da öğrencilere pilotluk mesleği tanıtıldı.



İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'in talimatıyla "Kendini Tanıt Mesleğini Yaşat" Projesi çerçevesinde öğrencilerle, Esnaf Odası Toplantı Salonunda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk ile bir araya geldi.



Demir'in daveti üzerine İscehisar'a gelen Büyüköztürk, ilçede eğitim gören lise son sınıf öğrencilerine pilotluk mesleğini anlattı.



Albay Büyüköztürk, pilotların görevleri, kullandıkları aletler, pilotluk mesleğinde aranan nitelikler, çalışma ortamı ve koşulları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.



Başarılı bir pilot olmanın yolunun fizik, kimya, matematik ve yabancı dil bilgisinin üst seviyede olması gerektiğine dikkati çeken Büyüköztürk, ülkemizde pilotluk eğitimlerinin verildiği yerler arasında Hava Harp Okulu, Kara Havacılık Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve bazı özel havacılık şirketlerinin olduğunu söyledi.



Kaymakam Demir ise öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine katkı vermek amacıyla farklı meslek gruplarının temsilcilerini öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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