Son Dakika Haberleri: İscehisar'da satranç turnuvası başladı
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İscehisar'da satranç turnuvası başladı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde satranç turnuvası başladı.

İscehisar'da satranç turnuvası başladı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde satranç turnuvası başladı.
İlçede bir restoranda başlayan satranç turnuvanın açılışına, Afyonkarahisar Valisi Gül İhsan Yiğit, İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu ve 145 sporcu katıldı.
İscehisar Kaymakamı Topaloğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, "Buradaki turnuvaya katılan gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Kas gücü ile değil de beyin gücü ile geleceği inşa edecek sporcularımızdır. Bu tür turnuvalar beyin gücünü harekete geçirmek için bir fırsat olup katılımcılara teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:50 Kaynak: AA
İhsan Yiğit, Afyon, Güncel
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