İscehisar'da Tarım Sigortası Bilgilendirme Semineri

Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde tarım sigortası bilgilendirme semineri düzenlendi.
İscehisar Esnaf Odası konferans salonunda İscehisarlı hayvan yetiştiricileri ve çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları (TARSİM) bilgilendirme semineri, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlendi.
TARSİM Konya
Bölge Müdürlüğünden gelen görevliler, seminerde, Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları anlattı.
Seminere İscehisar Ziraat Odası Başkanı Basri Çınar
, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.