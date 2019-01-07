Son Dakika Haberleri: İscehisar'da Tarım Sigortası Bilgilendirme Semineri

İscehisar'da Tarım Sigortası Bilgilendirme Semineri

47 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tarım sigortası bilgilendirme semineri düzenlendi.

İscehisar'da Tarım Sigortası Bilgilendirme Semineri, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tarım sigortası bilgilendirme semineri düzenlendi.

İscehisar Esnaf Odası konferans salonunda İscehisarlı hayvan yetiştiricileri ve çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları (TARSİM) bilgilendirme semineri, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlendi.


TARSİM Konya Bölge Müdürlüğünden gelen görevliler, seminerde, Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları anlattı.

Seminere İscehisar Ziraat Odası Başkanı Basri Çınar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:10 Kaynak: AA

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