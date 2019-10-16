İscehisar'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

İscehisar Kaymakamlığı ve İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile kamu personellerine "Uyuşturucu ile Mücadele Semineri" verildi.



Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verilen ve Esnaf Odası Kongre Merkezinde gerçekleştirilen seminerde açılış konuşmasını yapan İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sözlerime başlamadan önce "Barış Pınarı Harekatı"nda vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimizde Allah tan acil şifalar ihsan etmesini diliyorum. İlçemizde göreve başladığımdan bu yana madde bağımlılığı ile ilgili etkin çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza ve burada bize sunum yapacak Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelimize teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Madde kullanımının yaş ortalaması maalesef çok düştü ve kullanımı yaygınlaştı. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekün bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve sizlerin bilgisinin de artacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



"Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımın Sağlanması" çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık yaratan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde, Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından sunum geçekleştirdi. Sunumda, madde bağımlılığı nedir? Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Sokak satıcıları nasıl tanınır? Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler personellere anlatıldı.



Seminere; İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, İscehisar Belediye Başkan V. Gülsefa Azgın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Türkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nurullah Mardin, daire müdürleri, merkez ve köy muhtarları, okul müdürleri, imam hatipler ve STK personelleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR