Üye Girişi
İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika

İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı

21.02.2022 14:06
İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası İlçe Vergi Dairesi Müdür vekili Medine Çakır, yaptığı konuşmada, kamu kaynakları içerisinde vergi gelirlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Vergi Haftasının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Toplumsal ihtiyaçların çok önemli bir kısmı vergi tahsilatları ile karşılanmakta olup, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine anlatılması amacıyla bu yıl 33. kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere ilçenin ilin ve ülkenin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum."

Programa İscehisar Belediye Başkanvekili Gülsefa Azgın, İscehisar Vergi Dairesi Müdürü Medine Çakır ve personeli, İscehisarlı Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Kamu Müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı Dinar'da Vergi Haftası kutlandı Dinar'da Vergi Haftası kutlandı Vergi Haftası etkinliklerinde toplumsal mekanlara öncelik Vergi Haftası etkinliklerinde toplumsal mekanlara öncelik

Vergi Haftası, Karahisar, Hisarcık, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement