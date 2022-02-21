İscehisar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası İlçe Vergi Dairesi Müdür vekili Medine Çakır, yaptığı konuşmada, kamu kaynakları içerisinde vergi gelirlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Vergi Haftasının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Toplumsal ihtiyaçların çok önemli bir kısmı vergi tahsilatları ile karşılanmakta olup, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine anlatılması amacıyla bu yıl 33. kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere ilçenin ilin ve ülkenin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum."

Programa İscehisar Belediye Başkanvekili Gülsefa Azgın, İscehisar Vergi Dairesi Müdürü Medine Çakır ve personeli, İscehisarlı Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Kamu Müdürleri katıldı.