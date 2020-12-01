İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
01.12.2020 17:27
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediye tarafından başlatılan kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediye tarafından başlatılan kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Yollarımızı yeniden inşa etmek adına başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Medrese Mahallesi Sırçalık Sokaktaki parke yol çalışmaları tamamlandı, Şirinevler Mahallesi Kooperatif evleri yolundaki çalışmalar devam ediyor. Girilmedik mahalle, yapılmadık yol bırakmayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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