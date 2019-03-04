Son Dakika Haberleri: İscehisar'dan Kısa Kısa

İscehisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla ilçeye bağlı Bahçecik köyünde "Vatandaşlarla buluşma" toplantısı yaptı.

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İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla ilçeye bağlı Bahçecik köyünde "Vatandaşlarla buluşma" toplantısı yaptı.


Kaymakam Demir, toplantıda, ilçede ve köylerde vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla "Vatandaşla buluşma" adı altında toplantılar düzenleneceğini, amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

Toplantıya, kurum müdürleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

İscehisar'da "Kendini Tanıt Mesleğini Yaşat" Projesi

İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'in talimatıyla uygulan "Kendini Tanıt Mesleğini Yaşat" Projesi kapsamında ilçedeki okullarda yaklaşık 3 bin öğrenciye anket düzenlendi.

Öğrenciler, istedikleri mesleklere göre gruplandırılarak, hayallerindeki meslek çalışanları ile bir araya geliyorlar.

Bu Kapsamda ilk ziyaret İlçe Jandarma Komutanlığına yapıldı. Jandarma olmak isteyen öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Görevli personel tarafından karşılanan öğrencilere jandarma binası gezdirildi, araçlar tanıtıldı.

Ziyaret sonunda öğrencilere Jandarma Arama Kurtarma köpekleri ile gösteri sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

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