İscehisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Karamehmet İlkokulu tarafından hazırlanan "Velimle Okuyorum" projesi kapsamında, öğretmen, öğrenci ve veliler haftada bir gün bir araya gelerek 1 saat kitap okuyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Karamehmet İlkokulu tarafından hazırlanan "Velimle Okuyorum" projesi kapsamında, öğretmen, öğrenci ve veliler haftada bir gün bir araya gelerek 1 saat kitap okuyor.



İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'in de katıldığı kitap okuma etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.



Kaymakam Demir, öğrenci ve velileriyle kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri desteklediklerini söyledi.





Demir, şöyle konuştu:



"İlçemizdeki ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okuyan öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların kitap okumaya olan ilgisini artırmak, örnek şahsiyetlerin örnek davranışlarını tanıtmak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil edebilme gücünü kazandırmaktır. Bu proje ile gençlerimize içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler oluşmasına katkı sağlayarak, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak, kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme, kendini ifade edebilme ve topluluk önünde konuşma yapabilme yeteneğini geliştirmek hedeflenmektedir."



İscehisar'da meslek liselilerden köy okullarına destek



İscehisar ilçesinde meslek liselilerden köy okullarına destek olunduğu bildirildi.



Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından başlatılan "Meslek Liselilerden Köy Okullarına Destek" Projesi kapsamında, öğrenciler, idareci ve öğretmenlerinin de katılımıyla köy okulları ziyaret edilerek bilgisayar, elektrik ve tamirat işlerinde okulların eksiklikleri giderildi.



İscehisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

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