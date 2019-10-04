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İscehisar'dan kısa kısa

41 dakika önce

İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Çatağıl ile Doğlat köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Çatağıl ile Doğlat köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Topaloğlu, köy ziyaretleriyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların istek ve taleplerini bizzat yerinde dinlediğini belirtti.

Ziyaretlerinde köy halkıyla istişarelerde bulunduğunu aktaran Topaloğlu, "Köylerimizdeki ihtiyaç sahibi aileleri, engelli bireyleri, hasta ve yaşlıları, şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını evlerinde ziyaret ediyoruz. Camilerimizin ve okullarımızın da genel tertip ve düzenlerini yerinde görüyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü göstermeye, şefkat elini hissettirmeye ve her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu'nun ziyaretlerine daire müdürleri eşlik etti.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması

İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulamasına katıldı.

Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi önündeki etkinlikte konuşan Topaloğlu, "Yakın zamanda trafik kanununda çok önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yasal değişikliğe göre araç sürücüleri, polis memuru ve trafik ışığının olmadığı yaya geçitlerinde öncelik her zaman yayalarındır. Buradaki amaç yaya olarak seyreden vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaktır." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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