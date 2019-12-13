İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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İscehisar'dan kısa kısa

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin ilk kadın yazarı Nazlı Yılmaz'ın şiir kitabı "Kadınca Yaşa(yama)mak" yayımlandı.

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin ilk kadın yazarı Nazlı Yılmaz'ın şiir kitabı "Kadınca Yaşa(yama)mak" yayımlandı.


Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabında 104 şiir bulunduğunu söyledi.

Şiire, edebiyata, yazmaya olan ilgisinin ortaokul lise yıllarından başladığını kaydeden Yılmaz, "O yıllarda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceler aldım. Toplum ve bu toplumda yaşayan insan konusu hep ilgimi çekti. Özellikle kadınların toplumdaki yeri beni etkiledi. Tek isteğim insanca yaşamak olan ve toplumun bariyerlerine takılmış kadınlara ithaf ettim." diye konuştu.

İscehisar'da "Cami-Gençlik buluşması"

İscehisar ilçesindeki Şirinevler Camii'nde "Cami-Gençlik buluşması" programı yapıldı.

Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Afyonkarahisar Müftülüğü vaizi Ebubekir Çetiner programda yaptığı konuşmada, gençlere milli ve manevi değerlerin aktarıldığı yerlerden biri de camiler ve okullar olduğunu kaydetti.

Çetiner, "Amacımız gençlerimizin cami ile cemaatle ve ibadetle buluşmasıdır. Böylelikle dinini bilen, vatan ve millet sevgisi taşıyan gençlerimiz yetişmektedir. Etkinliklerin yapılmasında emeği geçen Kaymakamlığımıza, İlçe Müftülüğüne, din görevlilerimize ve projemize katılan gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, din görevlileri, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, Şirinevler Camii Dernek Başkanı İbrahim Çelen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazlı Yılmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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