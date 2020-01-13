İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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İscehisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Afyonkarahisar 2019-2020 Süper Amatör Lig 12. hafta karşılaşmalarında İscehisarspor evinde Bayatspor'u misafir etti.

İscehisar'dan kısa kısa, System.String[]

Afyonkarahisar 2019-2020 Süper Amatör Lig 12. hafta karşılaşmalarında İscehisar spor evinde Bayatspor'u misafir etti.


İscehisar stadındaki maçta başka gol olmayınca skor İscehisar spor 5, Bayatspor 0 olarak maç sona erdi.

Maç sonunda teknik direktör Fatih Uysal, takım arkadaşları ile seyircilere çok teşekkür ettiğini söyledi.

Uysal, "Bugün beş gollü bir müsabaka oldu. Takımımız futbolcularının özverili oyunu ve seyircilerimizin desteği ile galip geldik, İscehisarspor insallah şampiyon olacaktır." dedi.


İscehisarspor takım kaptanı Hüseyin Güzelizmir de önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

İscehisar Kaymakamı Kapar'a ziyaret

İscehisar ilçesinde, mermer ustası olarak çalışan Uğur Ukut, Kaymakam Uğur Kapar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kaymakam Kapar'a Ukut, "Ölümün Eşiği" adlı kitabı hakkında bilgi vererek kitabın tanıtımını ve desteklerini istedi.

Kendilerine yayınlanan kitabı da hediye eden Uğur Ukut'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Kapar, "İscehisar'da böyle güzel kültürel alanda yazarların çıkması ilçe adına güzel bir olgu, hem mermer işleri ile uğraşıp hemde ortaya güzel bir kitap koyan kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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