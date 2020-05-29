İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

İlçe kolluk kuvvetlerinin denetiminde seccadeleri, maskeleri ile camiye gelen vatandaşlar, hava durumunun yağışlı olması nedeniyle cami içinde mesafeli şekilde cuma namazını eda etti.



Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra cuma namazı kılmaktan dolayı sevinç duyduklarını belirtti.

İscehisar'da engelli vatandaşdan örnek bağış

İscehisar ilçesinde, Zeybek Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaş Hasan Hüseyin Oruç, ülke çapında Kovid-19 salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşını bağışladı.

Oruç, "Ülkenin bu zor zamanlarında ben de elimden geldiğince kendi çapımda destek olmak istedim. Allah kabul etsin. Memleketimiz ve idarecilerimiz çok yaşasın. Bu virüs belası tez zamanda bitsin inşallah." dedi.

İlçedeki yetkili kurumlara bağışını teslim eden Oruç, paranın bağış hesabına yatırıldığına ilişkin dekontu teslim edildi.