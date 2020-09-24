İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, kentteki devlet hastanesinde tomografi ve MR merkezi kurulacağını belirtti.

Balaban, yaptığı açıklamada, İncehisar Devlet Hastanesinde kurulacak tomografi ve MR merkezinin masraflarının hayırsever bir iş insanı tarafından karşılanacağını aktararak, servisin de tamamlandıktan sonra kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

İscehisar'da yüz yüze eğitim çalışmaları

İscehisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 600 anasınıfı ve 1. sınıf öğrencisinin okula başladığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış, yaptığı açıklamada, kentteki bütün okullarda Kovid-19 tedbirlerinin alınarak, eğitim öğretim çalışmalarının başladığını kaydetti.