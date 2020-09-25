İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül, İscehisar Belediye Başkan Vekili Osman Çelebi'yi ziyaret etti.
Belediye binasındaki ziyarette Bülbül ve Çelebi, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Çelebi, burada yaptığı açıklamada, "İl başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ve ilçemize değer katacak projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.
Karaağaç köyüne güneş enerjisi panelleri kuruldu
İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Karaağaç köyüne kurulan güneş enerjisi panellerini inceledi.
Köylerin Altyapısını Destekleme (KÖYDES) projesi kapsamında kurulan panellerin, Karaağaç köyünün içme suyunun karşılanmasında yüksek maliyet getiren elektrik ücretini azaltacağı belirtildi.
Kaymakam Kapar, örnek projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:01 - Kaynak: AA
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