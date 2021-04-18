İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

İscehisar Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği için hijyen, fiyat kontrolü, etiket ile kasa arasında fiyat farkı olup olmadığı incelenerek son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Belediyemiz zabıta amirliği ekiplerince denetimlerimiz rutin şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

İscehisar'da yangın tatbikatı

İscehisar Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın tatbikatı yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "İtfaiye personelimizi gençleştirerek eğitici tatbikatlar yapmaya başladık. Daha bilinçli personel ile can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için eğitim ve tatbikatlarımız rutin şekilde devam edecek."dedi.

Şahin, ayrıca ilçeye yenin bir itfaiye aracı kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını ve ekipmanlar içinde bina inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.

İscehisar'da taksi plakası ihalesi

İscehisar Belediyesi, devlet hastanesi için 2 taksi plakası ihalesi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "İscehisar Belediye Başkanlığı olarak yeni devlet hastanemize 2 taksi için plaka ihalemizi yaptık. Yeni plakaları alan taksi esnafına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.