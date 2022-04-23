İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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İscehisar'dan kısa kısa

23.04.2022 16:24
İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, milli iradenin hayat bulduğu TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilk günkü heyecanını yürekten kutladığını söyledi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar'dan mesaj

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kapar, mesajında, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir gurur, sevinçle kutlandığını kaydetti.

Kapar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkusu, sevinci dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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