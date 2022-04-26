İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdülkadir Konak, İscehisar Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Sav'ı ziyaret etti.

Konak, ziyarette, göreve yeniden seçilen Sav'a çalışmalarında başarı diledi.

Sav da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek istişarelerde bulundu.

İscehisar'da servis araçlarına mesleki yeterlilik belgesi verilecek

İscehisar Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Sav, ilçedeki servis araçlarına mesleki yeterlilik belgesi verileceğini bildirdi.

Sav, yaptığı açıklamada, ilçede servisle taşımacılık yapan esnaf ve şirketlerin mesleki yeterlilik belgesi almak için odalarına başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

Mesleki yeterlilik belgesi için başvuruların 29 Nisan'da sona ereceği belirtildi.