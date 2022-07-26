İscehisar'dan kısa kısa

Belediye Başkanı Ahmet Şahin de yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, yaptığı açıklamada, "Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı altyapı yapımı işi imzalarını attık. İşi üstlenen firmaya ve ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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