İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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İscehisar'dan kısa kısa

26.07.2022 15:50
İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar'da Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ilave alanda alt yapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

İscehisar'da Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ilave alanda alt yapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, yaptığı açıklamada, "Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı altyapı yapımı işi imzalarını attık. İşi üstlenen firmaya ve ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin de yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

İscehisar'da halı saha turnuvası yapılıyor

İscehisar'da İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursları arasında halı saha futbol turnuvası başladı.

İscehisar Belediye başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, 16 takımın katıldığı turnuvanın 3 hafta süreceğini belirtti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu da yaz Kuran kurslarında eğitim gören çocukların katılacağı takımlara başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Şahin, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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