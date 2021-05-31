İscehisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden gençlik kampı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İscehisar Gençlik ve Spor Müdürü Alparslan Öztürk, ilçedeki gençlerin ücretsiz kamplara gitmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz gençlik kamplarına katılacakların bütün ihtiyaçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılanacağını belirtti.

Öztürk, "Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ile sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri ise bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Kamplara katılmak isteyen gençlerin http://gencbiz.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden 7 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı.