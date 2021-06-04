İscehisar Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

İscehisar Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İlçe Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisinin açışına katıldı.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İlçe Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisinin açışına katıldı. Kapar, merkezdeki yıl sonu sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin el emeği göz nuruyla ürettiği eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Yaptıkları başarılı çalışmalardan kursiyerleri tebrik eden Kapar, "Bu pandeminin zor döneminde güzel emekler harcayarak ortaya böylesi emeklerin çıkması bizleri mutlu etti. Bu eserlerin üretimi kursiyerlerimize yeni bir iş kapısı olmasını diliyorum." dedi. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de, tebrik ettiği kursiyerlerin çalışmalarında başarılar diledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın ise açtıkları 69 kursa 1065 kursiyerin katıldığını ifade etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

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