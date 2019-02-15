Son Dakika Haberleri: İscehisar Kaymakamı Demir, Seçim Güvenliği Toplantısı Yaptı

İscehisar Kaymakamı Demir, Seçim Güvenliği Toplantısı Yaptı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, "Seçim Güvenliği Toplantısı" İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir başkanlığında yapıldı.

İscehisar Kaymakamı Demir, Seçim Güvenliği Toplantısı Yaptı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, "Seçim Güvenliği Toplantısı" İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir başkanlığında yapıldı.


Seçimin ilçede güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılmasının sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmelerini için seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin ele alındığı toplantı sona erdi.

Kaymakamlığa ait toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Gürbüz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Oğuz ve Siyasi Parti Temsilcileri AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, MHP İlçe Başkanı Avni Azgın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Bakır, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mehmet Başpınar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ceyhun Oktay katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Huzur, Nuri Demir, Afyon, Güncel
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