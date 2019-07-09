Son Dakika Haberleri: İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'na ziyaretler
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İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'na ziyaretler

1 saat önce

Afyonkarahisar 'ın İscehisar İlçesinde ikamet eden Kıbrıs gazilerinden Osman Erkan ve Selahattin Özkara, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'nu ziyaret etti.

İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'na ziyaretler, System.String[]
Afyonkarahisar 'ın İscehisar İlçesinde ikamet eden Kıbrıs gazilerinden Osman Erkan ve Selahattin Özkara, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'nu ziyaret etti.
Gazileri makamında ağırlayarak bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek şehit ve gaziler sayesinde bu ülkenin varlığını ilelebet sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
Türk milletinin tarih boyunca vatan topraklarının savunmasında evlatlarını şehit verdiğini birçok askerinin de gazi olduğunu belirten Kaymakam Topaloğlu, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu vatan topraklarında yaşıyoruz. Bu süreklilik böyle devam edecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlik ve gaziliğin önemi ve değerini biliyoruz. Bu vatan canlar feda edilerek gaziler verilerek vatan oldu. Bilhassa Kıbrıs mücadelesinde önem arz eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mensuplarını, bu uğurda ömrünü feda eden başta merhum Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün nezdinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.
Gaziler Osman Erkan ve Selahattin Özkara da, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Kaymakam Topaloğlu'na teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Kıbrıs, Güncel
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