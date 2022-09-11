İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından 27 Haziran 2021 tarihinde Ağaçören Kaymakamı olarak görev yapan Semiz, İscehisar Kaymakamlığında makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini de kabul etmeye başladı.

Kaynak: AA

Ali Semiz, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı - Son Dakika

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