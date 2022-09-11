İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı - Son Dakika
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İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı

11.09.2022 14:47
İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı

İscehisar Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Semiz, görevine başladı.

İscehisar Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Semiz, görevine başladı.

Kaymakam Uğur Kapar'ın Edirne'nin Meriç ilçesine atanmasının ardından İscehisar Kaymakamlığına atanan Semiz, ilçeye geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından 27 Haziran 2021 tarihinde Ağaçören Kaymakamı olarak görev yapan Semiz, İscehisar Kaymakamlığında makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini de kabul etmeye başladı.

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Kaynak: AA

Ali Semiz, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı - Son Dakika

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