İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Taşın Ortasında İz Bırakan Çiçekler" projesi kabul edildi - Son Dakika

İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liselerine yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı'nda Afyonkarahisar'dan başvuran okullar arasından projesi kabul gören okul oldu.

İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Taşın Ortasında İz Bırakan Çiçekler" adlı projeleri ile programa başvuru yapan 690 okul içinden kabul edilen 41 okul içerisine girdi.

Afyonkarahisar'da projesi kabul edilen tek okul olan İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden hibe almaya hak kazandı.

Projenin yazımını ve koordinatörlüğünü üstlenen edebiyat öğretmeni Gülfiye Eryılmaz, AA muhabirine, projenin kabul görmesinin kendilerinin mutlu ettiğini söyledi.

Eryılmaz, "Projemizin içeriği üniversite sınavında akademik başarının arttırılmasıdır. Ben ve bu projede emeği geçen matematik öğretmeni İsmail Yıldız, meslek dersleri öğretmeni Zeynep Tüze ve okulun tüm öğretmenleri projemizi uygulamaya koyup, haziran ayında da amacımıza ulaşmış olacağız. Bunun gibi projelerimizin de devamı gelecektir." dedi.