İscehisar Mermerciler Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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İscehisar Mermerciler Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı

14.05.2022 20:17
İscehisar Mermerciler Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanlığına Muharrem Çakmak yeniden seçildi.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanlığına Muharrem Çakmak yeniden seçildi.

Mermer Akademi Kongre Merkezi'ndeki olağan genel kurulda iki liste yarıştı.

Divan Kurulu'nun seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı.

Seçimde mevcut başkan Çakmak 63 oyla yeniden göreve seçildi, diğer aday Ulvi Yaman 46 oyda kaldı.

Çakmak, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Sektörümüzün sorunlarını yine hep birlikte çözerek ekibimizle hizmete devam edeceğiz. Seçime katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." ifadesini kullandı.

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Muharrem Çakmak, Divan Kurulu, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İscehisar Mermerciler Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika


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