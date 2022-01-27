İscehisar Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Süleyman Aşkın, göreve başladı - Son Dakika

İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten atanan Süleyman Aşkın, görevine başladı.

Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan ilçesi İscehisar'a hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Görevinin İscehisar'daki eğitim öğretim faaliyetlerinde çıtayı yükseltmek olduğunu aktaran Aşkın, "Başarı bir kurumun olmazsa olmazıdır. Öğretmenlik ve yöneticilik görevlerimizde omuzlarımıza aldığımız bu sorumlulukları her zaman layıkıyla yapma çabası içerisinde olduk. İnşallah, bundan sonra bu gayretimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.???????