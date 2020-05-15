İşCep'ten Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta'ya şifresiz geçiş yapabilme imkanı - Son Dakika

Hayata geçirilen yeni özellikle banka müşterileri artık İşCep üzerinden Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta uygulamalarına da şifresiz kolayca giriş yapıyor.



İş Bankası açıklamasına göre, bu sayede İşCep kullanıcıları, Anadolu Hayat Emeklilik'teki bireysel emeklilik ürünlerine kısa yoldan erişip birikimlerini takip edebiliyor.

Diğer yandan, İşCep'ten Anadolu Sigorta ürünlerine direkt ulaşım kolaylığı sayesinde İş Bankası müşterileri, kasko, trafik, DASK, konut, sağlık sigortası gibi pek çok sigorta poliçelerini aynı uygulama içerisinden satın alabiliyor ya da mevcut poliçelerini yenileyebiliyor.



"Yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Dijital çağda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş işlem setine sahip ve ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep bu anlayışımızın bir ürünü." ifadelerini kullandı.



Sezen, teknolojinin büyük bir hızla değiştiği bu dönemde iş birliğinin öneminin de her geçen gün daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"İş Bankası olarak ortak iş yapış yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla çok uzun süredir teknolojik alanda yaptığımız yatırımları API'ler aracılığıyla sektörün kullanımına sunuyoruz. Şimdi bu API'leri kullanarak yapılan geliştirmeyle müşterilerimizin, Anadolu Hayat Emeklilik Mobil uygulamasından sunulan bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine, Anadolu Sigorta Sigortam Cepte uygulamasından sunulan sigortacılık hizmet ve ürünlerine İşCep'ten şifresiz olarak erişimi mümkün hale geldi."