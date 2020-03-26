İşçi alımı haberini duyan İşkur'a koştu - Son Dakika

İşçi alımı haberini duyan İşkur'a koştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı ilanını duyan vatandaşlar İŞKUR'a koştu.

Şanlıurfa'da kamuda çalıştırılacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi alımı ilanını duyan vatandaşlar, Paşabağı Mahallesindeki İşkur binasına koştu. Hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için kapıda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, korona virüs nedeniyle içeri alınmadı. Kapıda duran güvenlik görevlileri tarafından uyarı yapılarak internette üzerinden başvuru yapılacağı bilgisi verilen vatandaşlar evlerine geri gönderildi.

Vatandaşlar, eksik bilgilendirmenin yapıldığını, telefon ile görüşmenin sağlanamadığını ve internetten de aşırı yüklenmeden dolayı başvuru yapamadıklarını söyleyerek yetkililere tepki gösterdi.