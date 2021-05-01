İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor - Son Dakika

İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor

01.05.2021 10:51
İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor, System.String[]

Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde tarım işçileri üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ettiler.

Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde tarım işçileri üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ettiler.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir çok etkinlik pandemi nedeniyle iptal edilirken, Kilisli üreticiler, ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Kilisli tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işçiler, üretim yaparak, Türkiye ve Kilis ekonomisine katkı sunuyorlar.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde tarım işçileri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen muaf oldukları için çiftçilerimiz üretimi devam ediyor. Emek olmadan sermaye olmaz, çiftçilerimiz her koşulda üretime devam ediyor. Bunun sebebi, raflarımızın boş kalmaması, sofralarımızın boş kalmaması, tüm işçilerimizin, çiftçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür de, Türkiye'nin misyonu için gelecek için sofralar boş kalmasın diye üretime devam ettiklerini ifade ederek, "Şartlar ne kadar zor olsa da, biz üretimden vaz geçmedik, vaz geçmeyeceğiz. Yaz kış demeden üretimlerimiz devam ediyor. Bizim tek amacımız bu zorlu süreçte, ülkemize, devletimize sahip çıkmaktır. Bizde çiftçiler olarak devletimizden gerekli yardımları bekliyoruz. Devletimizde projeler hazırlayarak, bizlere destek sağlayacaktır. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı olmasına rağmen sahadayız, çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor
İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor
İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor
İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor

1 Mayıs, Türkiye, Kilis, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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