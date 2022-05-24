İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı - Son Dakika
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İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı

24.05.2022 11:52

İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı 23 yıldır emekli maaşının büyük kısmını kedilere harcıyor Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Kırmacıoğlu, 23 yıldır emekli maaşının büyük bir kısmını beslediği kedilere harcıyor.

İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı

23 yıldır emekli maaşının büyük kısmını kedilere harcıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Kırmacıoğlu, 23 yıldır emekli maaşının büyük bir kısmını beslediği kedilere harcıyor. Balıkçı barınağındaki 50 kedinin bakımını üstlenen Kırmacıoğlu, evlat özlemini her gün üç kilometrelik yol yürüdüğü kedileriyle gideriyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki işçi emeklisi Hasan Kırmacıoğlu, hayatını adeta kedilere adadı. Alaplı barınağında 23 yıldır 50 kedinin bakımını üstlenen Kırmacıoğlu, sokak hayvanları için her gün 3 kilometre uzaklıktaki limana yürüyerek yiyecek taşıyor. Kırmacığolu, ömrünü adadığı kedilerin temizliği ve bakımını da yapıyor. Elli kediyi, marketlerden satın aldığı tavuk ve kuru mamalar besleyen Kırmacıoğlu, evlat özlemini kedileriyle gideriyor.

Her gün sabırsızlıkla yolunu gözleyen kedileri doyuran Kırmacıoğlu, "Yaklaşık 50 kediye hayatta kalmaları için maaşın belli bir kısmını harcayarak bakmaya çalışıyorum. Ben 72 yaşındayım, hiç çocuğum olmadı. Aldığım emekli maaşının yarısından çoğunu kedilere veriyorum. Ben onları çok seviyorum. Artık kendimi kedilere adamışım" dedi.

Hayvanseverlerden mama desteği isteyen Kırmacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvan severlerden ricam kedileri doyurmak için mama desteği yapsınlar. Bu dünyada ne yaptıysan öbür dünyaya onu getireceğiz. Bazen mama getiremeyince üzülüyorum. Evde huzursuz oluyorum. Evde rahat yemek yiyemiyorum. Kedilere sahip çıkalım.

İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı
İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı
İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı
İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Emekli, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi emeklisi ömrünü kedilere adadı - Son Dakika


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