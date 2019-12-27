İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede - Son Dakika
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İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede

6 saat önce

KAYSERİ'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K'nın 40 bin lirasını dolandıran 2 kişi, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alındı.

İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K'nın 40 bin lirasını dolandıran 2 kişi, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 10 Aralık'ta merkez Melikgazi ilçesi Belsin Kocatepe mahallesinde meydana geldi. İşçi emeklisi E.K.'yı ev telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait bilgileri kullanarak bankalar arası transfer yaptığını, sözde şüphelileri yakalamak için bankadaki parasını çekip eve gelen polise teslim etmesini söyledi. Paniğe kapılan E.K. bankadaki 40 bin lirasını çekti ve şüphelinin yönlendirmesiyle parayı poşete koyup, evinin balkonundan bahçeye attı. Para dolu poşeti alan diğer şüpheli, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan işçi emeklisi polisi arayarak şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin M.B. (23) ve M.İ. (21) olduğu belirlendi. M.B. İstanbul'da, M.İ ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
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