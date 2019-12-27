İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede (2) - Son Dakika

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İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede (2)
6 saat önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K.'nin 40 bin lirasını dolandıkları iddiasıyla Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen şüpheli M.İ. ve M.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K.'nin 40 bin lirasını dolandıkları iddiasıyla Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen şüpheli M.İ. ve M.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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