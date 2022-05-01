"İşçi kenti" Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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"İşçi kenti" Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 12:41
"İşçi kenti" Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) 85 yıl önce kurulmasıyla adeta işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) 85 yıl önce kurulmasıyla adeta işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

24 bin emekçinin katılımıyla 137 gün süren grevlere, fabrikalarının kapatılmaması için 1,5 yıl süren çeşitli eylemlere sahne olan Karabük'te, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye işçiler, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Çelenk sunumuyla başlayan etkinlikte konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, işçilerin istek ve taleplerini dile getirdi.

Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Akyel, "Adalet ve özgürlük var olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin birliği ve kardeşliği, yaşasın emek ve alın teri mücadelemiz. Yaşasın Hak-İş." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile konfederasyona bağlı diğer sendikaların şube başkanları, hep birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gönderilen bildiriyi okudu.

Çeşitli pankartların açıldığı ve sloganların atıldığı kutlamanın ardından grup dağıldı.

Kutlamaya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) Karabük'teki temsilcileri de katıldı.

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1 Mayıs, Karabük, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İşçi kenti' Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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