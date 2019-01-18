İşçi Maaşlarındaki Kesintiler Terör Örgütüne Yakın Derneğe Aktarılmış

Van'da, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

Van'da, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.



Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanıkların, belediyeye ait mezarlığın bir kısmını sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları belirtildi.



Kararda, sanıkların terör örgütü propagandasına dönüştürülen terörist cenazeleri ile PKK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı bildirildi.



Kaya'nın 20 Eylül 2016'da Van'daki 4 ilçeye yapılan belediye başkan vekili atamalarını protesto etmek amacıyla 2 gün boyunca Van Büyükşehir Belediyesinde temizlik ve ulaşım hizmetlerinin durdurulması talimatı verdiği belirtilen kararda, sanığın, dönemin Van Valisi İbrahim Taşyapan ile yaptığı telefon görüşmesinde de ilçe belediyelerindeki görevlendirmelere tepki olarak 2 gün hizmet vermeme yönünde bizzat kendisinin karar aldığını ifade ettiği vurgulandı.



Taşyapan'ın Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla alınan ifadesine de yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:



"Terör örgütü PKK'nın üst yönetimi tarafından Eylül 2016 tarihi itibarıyla süreçte izlenecek hareket tarzı ve eylemsellik sürecine ilişkin alt kadrolara iletilen talimatlar içerisinde kayyum atanan belediyelerde hareket tarzı belirlenmiş, kayyum atanan belediyelerde dayanışma amacıyla protesto/eylem etkinliklerinin düzenleneceği ve 2 saatlik toplu iş bırakma eyleminin gerçekleştirilebileceği açık şekilde belirtilmiştir. Buna göre olay tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan sanığın terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve hiyerarşisine bağlı olarak ve örgütün talimatları doğrultusunda kayyum atanan belediyelere tepki amaçlı Van'da 19-20 Eylül 2016'da bir kısım ulaşım ve temizlik hizmetlerini vermediği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında yer alan ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor da mahkememizin kabulünü doğrulamaktadır."



Belediye mezarlığına sözde "şehitlik"



Gerekçeli kararda, kentteki Yenimahalle Mezarlığı'nda ölen teröristler için ayrı bir yer yapılarak örgüt mensuplarının mezarlarının mermerle kaplandığı, mezar taşlarına teröristlerin kod adları ile sözde "şehit" oldukları tarihlerin belediye tarafından yazdırıldığı ifade edildi.



Dosyada yer alan tevdi raporuna göre, mahal listelerine "1. Bölge alanında defni gerçekleştirilecek mezarlara yapılacak mermer başlıklarının yazıları idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır" şeklinde not düşüldüğü aktarılan kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:



"Mahkememizce keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda da Yeni Mahalle Mezarlığı'nda ayrı bir alanda mezarlık oluşturulduğu ve bu mezarlığa ölen terör örgütü mensuplarının defnedildiği belirtilmiştir. Sözde şehit mezarlarının başına isim taşlarının haricinde mermer blokların yapılmaya başlandığı, yaklaşık 2 sıra mezar başına bu blokların yapıldığı ancak kayyum atanmasından sonra diğer sıralara yapılamadığı anlaşılmıştır. Olay tarihinde belediyenin en üst amiri konumun da bulunan sanığın PKK/KCK'nın emir ve talimatı ile Yenimahalle Mezarlığı olarak bilinen yerde ölen terör örgütü mensupları için ayrı bir alanda sözde 'şehitlik' yapılmasına izin vermiştir. Bu eylem KCK sözleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerdendir."



İşçilerden yapılan kesinti örgüte yakın derneğe aktarılmış



Kararda, dosya kapsamındaki İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişince düzenlenen tevdi raporunun sonuç kısmına göre, Genel İş Sendikası ile Van Mavikent AŞ arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesinin 4. maddesi gereğince işçi ücretlerinden aylık 10 lira destek ve yardım adı altında 2015'te 20 bin 950, 2016'da 34 bin 720 lira olmak üzere toplamda 55 bin 670 lira kesinti yapıldığına dikkati çekildi.



Bilirkişi raporunda, kesintilerin toplandığı şirketin banka hesabından 17 Mart 2016'da 24 bin 420, 19 Ağustos 2016'da ise 15 bin liranın, yönetiminde yer alanların önemli bir kısmının bölücü terör örgütü ile irtibatlı olduğu 677 sayılı KHK kapsamında kapatılan "Van Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği"ne aktarılarak sanıkların terör örgütüne destek verdiğine dair ifadeler kullanıldı.



İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporun gizli tanık beyanlarını doğruladığına yer verilen kararda, sanığın sorumlu olduğu Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kısım işçinin ücretlerinden toplu iş sözleşmesi kılıfı adı altında kesinti yaparak terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olması nedeniyle kapatılan derneğe aktararak yardım ettiğinin açık şekilde anlaşıldığı kaydedildi.



Kararda, dosya kapsamında cezalandırılan diğer sanıkların da terör örgütü PKK ile organik bağ kurdukları, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterecek şekilde eylemlerde bulundukları anlatıldı.

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