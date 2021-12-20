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İşçi, Memur Ve Sözleşmeli Personeller İçin Yeni Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika

İşçi, Memur Ve Sözleşmeli Personeller İçin Yeni Sözleşmeler İmzalandı

20.12.2021 14:00
İşçi, Memur Ve Sözleşmeli Personeller İçin Yeni Sözleşmeler İmzalandı

İnegöl Belediyesi'nde çalışan 34 kadrolu işçiyi kapsayan 2 yıllık yeni toplu iş sözleşmesi ile 157 memur ve 49 sözleşmeli personel için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

İnegöl Belediyesi'nde 3 ayrı personel grubunu ilgilendiren 2 ayrı sözleşme imzalandı. Hizmet İş Sendikası ile 34 kadrolu işçiyi kapsayan 2 yıllık yeni toplu sözleşme imzalanırken, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen ile de 157 memur ve 49 sözleşmeli personel için Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Her iki sözleşme de bugün 10.00'da Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Sözleşme imza töreninde Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Denetleme Kurulu Başkanı ve İnegöl Temsilcisi Necmettin Sarkın, her iki sendikanın yöneticileri ve İnegöl Belediyesi'nin sendika temsilcileri yer aldı.

"EN ÜST DÜZEYDE SOSYAL DENGE ANLAŞMASINI İMZALAYACAĞIZ"

İmza töreni öncesi açıklama yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, "Bugün Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen Bursa Şubemizin üyelerimiz için yapacağı sosyal denge anlaşmasını imzalayacağız. Bu vesileyle İnegöl ilçemiz ticari anlamda, ihracat anlamında gerçekten çok büyük bir ilçemiz. Bu anlamda değerli Başkanımız da çalışan memur arkadaşlarımızın özlük sosyal haklarını ekonomik yönden iyileştirilmesi anlamında yerel paydan en üst düzeyde bugün burada sosyal denge anlaşmasını imzalayacağız. Ben Sosyal Denge Anlaşmamızın memur arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza, Bursa Şube Başkanımıza, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Denetleme Kurulu Başkanı ve İnegöl Temsilcisi Necmettin Sarkın ise "Kadrolu işçilerimizle ilgili toplu iş sözleşmesi sürecini tamamladık, bugün imza altına alıyoruz. Başkanımıza ve Başkan Yardımcımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR KADROYLA ÇALIŞIYORUZ"

Gücünü halktan ve ekibinden aldığını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban da "Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hayırda acele etmek lazım. Bizler İnegöl Belediyesi olarak iyi bir kadroyla çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların azmi ve gayretiyle İnegöl olarak iyi işler ortaya koyuyoruz. Bu daha da iyi olacak bundan eminim. Çünkü ben gücümü halkımdan ve kıymetli ekibimden alıyorum. Birlikte sinerjiye dönüştürüyoruz bu çalışmaları" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İki ayrı sözleşme imzalamak için bir araya geldiklerini dile getiren Taban, şöyle devam etti: "Bugün burada iki tane sözleşme yapmış oluyoruz. Biri kadrolu işçilerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi. 34 arkadaşımızın sözleşmesi bu. 2022 yılının başından 2023 sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi olacak bu. Arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeden, enflasyon üzerinde bir destekle inşallah onların maaşlarında, sosyal haklarında iyileştirmeler yapmış olacağız."

"Diğer tarafta da sosyal denge sözleşmesi imzalıyoruz. Orada da hem memur arkadaşlarımız hem de sözleşmeli çalışanlarımızla ilgili toplam 206 arkadaşımızı kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Burada da sosyal denge bir hak olarak verilebiliyor. Tabi burada bir artışa gidiyoruz. Daha önce belirlenen sosyal denge rakamını yüzde 100 olarak verebiliyorduk, burada yüzde 120'ye çıkma imkanımız oluştuğu için bu oranda bir iyileştirme yapmış olacağız. Hatta sözleşmeli personelimizde bir miktar daha iyileşme olmuş olacak. Çünkü onlarda oran bir tık daha altındaydı, yüzde 90'dı."

TÜM ÇALIŞANLARIMIZ KIYMETLİ

"Bu oranların daha da iyileşmesini istiyoruz karşılıklı olarak. Çünkü şöyle bir iddiamız var; İnegöl Belediyesi'nde çalışan her birey, her fert, her bir kişi bu kuruma değer katıyor, üretiyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Yarına işi kalmaması için bugünden plan ve programını yapıyor. Ve İnegöl Belediyesi'nde çok ciddi bir dönüşüm var insan kaynakları noktasında. Kaizen eğitimleri alıyor arkadaşlarım, bunun için ekstra gayret sarf ediyor arkadaşlarımız. Çünkü artık hiçbir şey yerinde durmuyor. Değişiyor, dönüşüyor. İnsan da bir şekilde bu sürece katılarak kendini geliştiriyor. Dolayısıyla bizler bugün belki maaş ve sosyal haklarla ilgili belli bir çalışan kesimimizi ilgilendiren sözleşmeleri imza altına alacağız. Ama ben bütünü değerlendirdiğimde şirket çalışanlarımız da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız benim için kıymetli. Sözleşmeleri imza altına alırken şunu söyledim, konusunda uzman arkadaşlarım bu kurumda çalışıyor. Dolayısıyla en iyi geliri de onlar hak ediyorlar. Yeter ki hepimiz kendimizi geliştirelim. Bu değişimler neticesinde İnegöl Belediyesi bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye oldu. Çünkü arkadaşlarımız bir müzekkere yazarken düşünüyor bunun en doğrusu nedir diye. Ben bu düşüncelerle tekrar imza altına aldığımız sözleşmelerin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından sendika temsilcileri ile karşılıklı olarak imzalar atılarak sözleşmeler tamamlanmış oldu.

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İşçi, Memur Ve Sözleşmeli Personeller İçin Yeni Sözleşmeler İmzalandı - Son Dakika


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