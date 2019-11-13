İşçi Partisi'nden İngiliz sağlık sistemine 155 milyar sterlinlik yatırım vaadi

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, ülkenin sağlık bütçesinin 34 milyar sterlin artırılarak 155 milyar sterlin seviyesine çıkarılması vaadinde bulundu.

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bütçesinin 2023-2024 döneminde 34 milyar sterlin artırılarak toplam 155 milyar sterline çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, sağlık sistemine yapılacak ek yatırımın, özellikle akıl ve ruh sağlığı ilgili alanlarda kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi.

"Zengin kesimden alınacak vergilerle sağlık sistemi finanse edilebilir"

İngiltere'nin İşçi Partili Gölge Maliye Bakanı John McDonell, konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplumun zengin kesiminden alınacak vergilerle sağlık sisteminin finanse edilebileceğini aktardı.

Liberal Demokrat Parti'nin Sözcüsü Luciana Berger de İşçi Partisi'nin asıl meseleyi gözden kaçırdığını belirterek, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının sağlık sistemi için en büyük risk olduğunu göz ardı ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

NHS Konfederasyonu Üst Yöneticisi Niall Dickson ise İşçi Partisi'nin iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yatırım vaadinden 6 milyar sterlin daha fazlasını planladığını aktararak, "Dikkate değer bir yatırım... Eğer akıllıca kullanılırsa sağlık sistemini ve çalışanların durumunu dönüştürebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de halihazırda sağlık sisteminin yıllık bütçesi 120 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti ise daha önce yaptığı açıklamada, yıllık sağlık sistemi bütçesinin 2023-2024 dönemine kadar 149 milyar sterline yükseltilmesinin planlandığını duyurmuştu.