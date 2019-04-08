İşçi Sendikasına Kumar Baskını

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, işçi sendikasına ait binaya düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 118 kişiye, toplam 37 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, işçi sendikasına ait binaya düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 118 kişiye, toplam 37 bin 760 lira idari para cezası kesildi.



Yenice Mahallesi'ndeki Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Daha önce de birçok kez basılan adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira, kapalı alanda tütün ürünleri tükettiği belirlenen 39 kişiye 14 bin 229 lira, kimlik bildirmeyen 5 kişiye de 765 lira ceza kesildi. Yapılan aramada 3 projeksiyon cihazı, 39 tombala kartı, bin 345 pul, 174 üzeri numaralı plastik top, 2 yaka mikrofonu, 2 hoparlör, 1 güç kaynağı, 4 parça halinde numara kağıdı ele geçirildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınan M.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada, alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma suçundan arandığı belirlenen M.U. ise gözaltına alındı.



- Mersin

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