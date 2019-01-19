İşçi Servis Midibüsü Devrildi: 2'si Ağır 17 Yaralı
1 saat önce
İZMİR'in Foça ilçesinde mantar işletmesinde çalışan işçileri taşıyan servis midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İZMİR'in Foça
ilçesinde mantar işletmesinde çalışan işçileri taşıyan servis midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Bahadır Boğazı mevkiinde meydana geldi. Mantar işletmesinde çalışan işçileri taşıyan M.T. yönetimindeki 35 ABK 774 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Midibüste şoförle birlikte 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
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