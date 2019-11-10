Son Dakika Haberleri: İşçi servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı

İşçi servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı

6 saat önce

BURSA'da Mustafakemalpaşa ilçesinde işçi servis midibüsünün 50 metrelik şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si ağır, 24 kişi yaralandı.

İşçi servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı, System.String[]
BURSA'da Mustafakemalpaşa ilçesinde işçi servis midibüsünün 50 metrelik şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si ağır, 24 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer işçilerini taşıyan Ayhan Caylak yönetimindeki 16 S 8843 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, midibüsteki 24 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Bursa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:39 Kaynak: DHA
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