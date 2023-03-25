İşçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi: 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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İşçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi: 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı

25.03.2023 15:06
İşçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi: 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da petrol arama faaliyeti gösteren firmanın işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkiinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı
Kaynak: DHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi: 3'ü ağır, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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